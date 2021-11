Marina di Gioiosa, assolto in via definitiva l’ex sindaco Rocco Femia

MARINA DI GIOIOSA L’assoluzione stabilita dalla Corte d’Appello nei confronti dell’ex sindaco di Marina di Gioiosa, Rocco Femia, diventa definitiva. Come ha reso noto lo stesso Femia sul suo profilo Facebook: «La Procura di Reggio Calabria ha scelto di non appellarsi alla sentenza della Corte d’Appello rendendo così definitiva l’assoluzione». Nel 2011 il primo cittadino era stato arrestato insieme a tre assessori (in tutto 49 fermi) nell’ambito dell’operazione “Circolo Formato” coordinata dalla Dda di Reggio. L’ex sindaco era stato accusato di concorso esterno in associazione mafiosa ed era stato condannato a 10 anni di carcere. Oggetto d’indagine era stata l’infiltrazione della cosca Mazzaferro nelle elezioni comunali avvenute nel 2009 quando Femia fu eletto primo cittadino. L’ex sindaco ha scontato 5 anni di carcere ed è stato rilasciato nel 2016 dopo che la Corte d’Appello aveva accolto la richiesta avanzata dai suoi legali.