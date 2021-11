REGGIO CALABRIA «Meglio di un primo giorno di scuola e sicuramente più emozionante. Far parte di un’Istituzione come la Regione mi riempie di orgoglio ma non per questo perdo di vista l’obiettivo principale che è quello di lavorare per l’intera legislatura per migliorare le condizioni di vita dei calabresi, controllando atti e delibere e intervenendo dove è possibile per migliorarli». Così Amalia Bruni, leader dell’opposizione in Consiglio Regionale commenta la sua prima seduta a Palazzo Campanella. «Avverto una grande responsabilità – aggiunge – ma non sono preoccupata di questo, sono piuttosto onorata di poter essere una sentinella per tutti quelli che mi hanno dato fiducia e mi hanno consentito di essere dove sono».

«Li ripagherò – conclude – mettendo in atto quella che io chiamo la buona politica, quella che deve ri-avvicinare i cittadini alle istituzioni e non allontanarli. È l’unico metodo che abbiamo per recuperare credibilità e riportare i cittadini alle urne. E sappiamo bene quanto questo sia necessario qui in Calabria. Per il resto mi aspetta un duro lavoro ma fono felice di farlo».