Scomparso viene ritrovato in stato confusionale nel Crotonese

CORIGLIANO ROSSANO Nel pomeriggio di ieri un 76enne di Caloveto si è allontanato a bordo della propria autovettura senza dare più notizie di sé. I familiari nella mattinata odierna hanno denunciato l’allontanamento dell’uomo che non dava alcuna risposta al cellulare. I militari del Reparto Territoriale di Corigliano-Rossano hanno immediatamente attivato il Piano Provinciale di Ricerche in stretto contatto con la Prefettura di Cosenza ed allertate le Forze di Polizia del territorio.

In particolare, nel tardo pomeriggio di oggi gli uomini della Stazione di Cropalati sono riusciti a localizzare il cellulare dell’anziano signore ed attraverso un prezioso lavoro di coordinamento con la Centrale Operativa del Comando Provinciale di Crotone ad individuare e bloccare lo scomparso che ai soccorritori è apparso in buone condizioni anche se in chiaro stato confusionale. In queste ore il 76enne è stato riabbracciato dai suoi cari e ricondotto presso la propria abitazione.

Alle ricerche hanno preso parte anche i militari della Compagnia di Petilia Policastro (KR) e della Stazione Carabinieri Forestale di Santa Severina.