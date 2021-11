Mandatoriccio, 49enne arrestato per possesso di droga

MANDATORICCIO Mercoledì 24 novembre, a conclusione di un servizio antidroga disposto dal Reparto Territoriale Carabinieri di Corigliano-Rossano, i militari della dipendente Stazione di Mandatoriccio assieme a quelli delle Stazioni di Calopezzati e Mirto Crosia, supportati in fase esecutiva da tre squadre Sio del 14° Battaglione “Calabria”, arrestavano, per detenzione di sostanza stupefacente ed armi, G. G., 49enne di Mandatoriccio con vari precedenti di Polizia.

In particolare, l’attenzione dei carabinieri si focalizzava sull’appartamento dell’arrestato e durante la minuziosa perquisizione domiciliare venivano rinvenuti e sequestrati: 65 grammi di marijuana; 2 grammi di hashish; 1,10 grammi di cocaina; 2 bilancini elettronici di precisione; materiale per il confezionamento; la somma in contanti di euro 9.665; 5 cartucce calibro 12 illegalmente detenute.

Il 49enne veniva, pertanto, arrestato, in flagranza di reato, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e posto agli arresti domiciliari, così come concordato con il sostituto di turno della Procura della Repubblica di Castrovillari, coordinata da Alessandro D’Alessio. Complessivamente, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, i militari del Reparto Territoriale Carabinieri di Corigliano-Rossano eseguivano 4 perquisizioni domiciliari, personali e veicolari, controllando 18 persone e 15 veicoli.