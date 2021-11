Trentanove encomi consegnati ai soccorritori di Isola Capo Rizzuto

CROTONE “Per dimostrato in occasione del salvataggio di migranti al largo di Isola Capo Rizzuto, abnegazione, senso di solidarietà, spirito di servizio, amore verso il prossimo e per aver dato compiuto senso alla parola umanità”. Con questa motivazione il Comune di Crotone ha assegnato la menzione speciale a agenti di polizia, vigili del fuoco, personale della Capitaneria di porto e volontari della Croce rossa protagonisti del salvataggio dei migranti che erano a bordo di un veliero incagliatosi la notte del 3 novembre 2021

a Le Cannella.

I 39 encomi sono stati consegnati oggi dal sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, nella Sala Consiliare. La cerimonia si è svolta alla presenza del questore Marco Giambra, del comandante della Capitaneria di Porto Vittorio Aloi, del comandante dei Vigili del Fuoco Fabrizio Luciani e del presidente della Croce Rossa Crotone Sergio Monteleone.

“L’umanità ha il colore delle vostre divise alle quali si guarda con gratitudine. Oggi esprimiamo la riconoscenza della comunità cittadina per quanto avvenuto lo scorso 3 novembre ma anche per il quotidiano impegno al servizio della comunità cittadina” ha detto il sindaco nel suo intervento. Con il sindaco Voce, la vice sindaco Rossella Parise che con l’ufficio di Gabinetto del sindaco ha coordinato l’organizzazione della cerimonia.