Consiglio regionale, Neri capogruppo di Fratelli d’Italia

CATANZARO Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale è Giuseppe Neri. L’indicazione di Neri da parte del partito della Meloni è stata comunicata oggi al presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso. Neri, consigliere regionale alla terza legislatura, si aggiunge agli altri capigruppo già indicati dagli altri partiti: Giovanni Arruzzolo per Forza Italia, Giacomo Crino’ per Forza Azzurri, Francesco De Nisi per Coraggio Italia e Giuseppe Graziano per l’Udc nella maggioranza di centrodestra, e poi Amalia Bruni per il Misto, Nicola Irto per il Pd e Davide Tavernise per M5s nell’opposizione di centrosinistra e infine Ferdinando Laghi per il Polo civico di de Magistris. All’appello mancherebbe solo la Lega, che dovrebbe indicare il suo capogruppo nelle prossime ore: in pole fonti accreditate indicano Simona Loizzo.