Ferrara: «Essere alla guida di una Camera di Commercio è una assunzione di responsabilità»

REGGIO CALABRIA Il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, formula le più fervide congratulazioni, unitamente agli auguri di buon lavoro, al neo presidente di Unioncamere Calabria, Antonino Tramontana, già presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria.

«Essere alla guida di una Camera di Commercio, oggi più che in passato – afferma il Presidente Ferrara – è una vera e propria assunzione di responsabilità nei confronti del territorio e del sistema imprese perché, oltre alle consuete problematiche, è necessario far fronte agli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria ed economica del Covid-19. Da qui a qualche anno, infatti, il nostro Paese dovrà affrontare e portare a buon fine una non semplice “rivoluzione” economica e sociale, che avrà come pilastri la transizione digitale, ecologica e amministrativa e in questo quadro, anche il sistema delle Camere di Commercio sarà chiamato a fare la sua parte. Le sfide che attendono il neo presidente Tramontana non sono certamente semplici, ma sono certo che – conclude Ferrara – grazie alle sue doti umane e professionali e alla sua determinazione, saprà dimostrare la sua esperienza, la sua competenza e la sua dedizione».