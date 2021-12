Cosenza, emergenza Covid: mascherine obbligatorie all’aperto dal 6 al 31 dicembre

COSENZA È stata firmata dal Sindaco Franz Caruso, come preannunciato, l’ordinanza contingibile e urgente con la quale il primo cittadino ha disposto l’introduzione dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale anche all’aperto, nel periodo compreso tra il 6 dicembre e il 31 dicembre. «Ho ravvisato – ha detto Franz Caruso – la necessità di far ricorso, attraverso il potere ordinatorio che spetta al Sindaco, a misure più stringenti per fronteggiare il nuovo rischio di diffusione dell’epidemia da Covid-19. È un provvedimento necessario, che non ha alcun carattere restrittivo, ma mira a rafforzare le misure preventive, e che è rivolto a tutti i cittadini, ma soprattutto ai giovani, per invitarli ad adottare comportamenti più responsabili. Per questa ragione abbiamo indicato nel nostro provvedimento anche alcuni punti specifici del territorio cittadino che sappiamo essere particolarmente a rischio assembramenti, soprattutto in quelle strade e in quelle piazze dove insistono attività commerciali e pubblici esercizi che presentano, per la loro attrattività, situazioni che potrebbero rendere più difficile garantire il distanziamento interpersonale». L’obbligo di indossare le mascherine, anche all’aperto, sarà circoscritto ad una precisa fascia oraria: dal 6 dicembre al 30 dicembre la fascia oraria è quella che va dalle ore 12 alle ore 1,00; il 31 dicembre la fascia oraria è compresa tra le ore 12,00 e le ore 24,00.

L’obbligo di indossare le mascherine all’aperto sarà in vigore nelle seguenti vie, piazze e parchi cittadini:

– Corso Mazzini, nel tratto compreso tra Corso Umberto e Piazza Bilotti inclusi;

– Piazza Kennedy;

– Via Nicola Parisio, nel tratto compreso tra via Calabria e Piazza S.Teresa;

-Viale degli Alimena, nel tratto compreso tra via Calabria e via Brenta, incrocio di via Monte Grappa;

– Via Tocci;

– via Brenta , nel tratto compreso tra via Tocci e viale degli Alimena;

– Via Arabia;

– Via Caloprese, nel tratto compreso tra Piazza Loreto e Piazza Bilotti;

– Via Riccardo Misasi, nel tratto compreso tra Piazza XXV Luglio e via Cattaneo;

– Parco Remi.

In caso di inosservanza, la sanzione prevista varia da 400 a mille euro. Per far rispettare l’ordinanza, il sindaco Franz Caruso ha rinnovato l’invito alla Polizia Municipale, ma anche a tutte le forze dell’ordine, ad intensificare la loro presenza. «C’è bisogno – ha concluso Caruso – della collaborazione di tutti, nessuno escluso. Non dobbiamo, in nessun modo, consentire che il virus possa rialzare la testa e le misure adottate vanno proprio nella direzione di attenuare od eliminare le situazioni di pericolo per la salute pubblica che dobbiamo, con ogni strumento a nostra disposizione, salvaguardare”