Focolaio Covid in una struttura alberghiera nel Catanzarese: 12 contagiati

CORTALE Un focolaio di covid 19 – con 12 casi accertati – è stato segnalato a Cortale all’interno di una struttura alberghiera. Lo ha comunicato giovedì 2 dicembre l’amministrazione comunale, segnalando che sono positivi al tampone rapido antigenetico sia ospiti che persone le quali, a vario titolo o per esigenze diverse, hanno avuto contatti con la struttura. «Considerata la criticità in atto – evidenzia un post dell’amministrazione sui social – che sicuramente potrà aggravarsi, anche perché molte persone hanno avuto contatti da venerdì ad oggi, in varie occasioni, con soggetti risultati positivi, si raccomanda a tutti la massima prudenza e si invitano tutti quei soggetti che hanno partecipato ad eventi tenuti dopo il 27 novembre 2021 a voler telefonare ai numeri 3356770236, 3896807747, 3281559202, 3804167223». Necessità, ovviamente, legata al tracciamento dei contatti avviato per delimitare il focolaio.