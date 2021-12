Programmazione sanitaria e comunitaria, Occhiuto nomina consulente Ettore Jorio

CATANZARO Il professor Ettore Jorio è il nuovo consulente esterno del presidente della Regione Roberto Occhiuto. A nominarlo lo stesso governatore con un proprio decreto emanato il 30 novembre scorso. Jorio affiancherà il presidente dell’esecutivo regionale in delicatissimi compiti di cui il docente dell’Unical ha le specifiche competenze.

L’incarico assegnato al professore, in particolare, riguarderà la consulenza personale del governatore in campi che spaziano dalla formazione dei bilanci di competenza regionale e degli atti ad essi connessi e conseguenti all’attività amministrativa e regolatoria. Inoltre il docente avrà il compito di supportare Occhiuto anche nelle materie della tutela della salute, ivi compresa la ricognizione dei dati utili alla definizione dei bilanci e degli atti di programmazione ad essa afferenti. Aspetti decisamente rilevanti per il governatore visto il suo ruolo di commissario ad acta alla Sanità.

Ma i compiti della consulenza assegnata a Jorio spazieranno anche dalle politiche del welfare assistenziale e dell’assistenza sociale e dello sviluppo alle attività legate all’attrazione di risorse afferenti al PNRR.

Per questi compiti il docente, come recita il decreto di nomina, percepirà solo il rimborso delle spese di missione sostenute nello svolgimento dell’incarico, debitamente documentate. Il rapporto che legherà il professore alla Regione sarà regolato da un contratto di diritto privato, senza vincolo di subordinazione con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e per la durata di un anno, rinnovabile per come previsto dalla L.R. n. 13/1996.