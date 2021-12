Consorzi di bonifica del Reggino, i sindacati: «Subito un tavolo con la Regione»

REGGIO CALABRIA «Nei giorni scorsi presso la sede della Cgil in Reggio Calabria, si è tenuta l’assemblea del personale dei tre Consorzi di Bonifica ricadenti nell’Area Metropolitana di Reggio Calabria (Alto Ionio Reggino, Tirreno Reggino e Basso Jonio Reggino), per discutere su varie problematiche dei lavoratori in ambito Consortile». Lo comunica una nota congiunta dei sindacati di categoria Flai-Cgil, Fai-Cisl e Filbi-Uil rappresentati rispettivamente da Rocco Borgese e Nicola Rodi, Giuseppe Mesiano e Giuseppe Zappia che erano presenti all’incontro oltre a parecchi dipendenti Consortili.

«Dal partecipato confronto – si legge nella nota – è emersa la necessità di aprire un tavolo di discussione con i responsabili delle tre strutture dei consorzi, indispensabile per entrare nel merito di ogni singola problematica, ormai da tempo presente in ambito lavorativo, ad iniziare dalla erogazione degli stipendi, che registrano ritardi insostenibili: quattro mesi nei Consorzi Alto Ionio e Basso Ionio Reggino e quasi diciassette nel caso del Consorzio Tirreno Reggino. Inoltre, è emersa una grande preoccupazione sul futuro occupazionale, posto che in atto vi è una radicale trasformazione di tutti gli assetti riorganizzativi di molti enti, indotti da nuove esigenze di modernità e efficienza dei servizi da erogare, nonché dalla stringente sostenibilità finanziaria, che presuppone un adeguato livello di progettualità e continuo confronto politico, sociale e istituzionale, proprio per non sciupare le poche opportunità di possibile spesa legata ai fondi comunitari ordinari e al PNRR».

«È questo il contesto dove matura la necessità di aprire – affermano le tre sigle sindacali – tutti insieme, un dialogo con la Regione, fatto di appositi momenti di confronto dove portare criticità e proposte nuove su tutto ciò che in tempi ragionevoli deve essere affrontato e risolto».

«L’Assemblea, dopo la discussione, che ha contestualizzato l’esigenza di partecipazione condivisa sulla mobilitazione di sostegno alla modifica della legge di bilancio in corso di approvazione – conclude la nota – ha dato mandato alle segreterie territoriali, ove necessario, dopo l’incontro con i tre presidenti dei Consorzi, di aprire un apposito confronto con l’assessore Gianluca Gallo, per porre soluzioni definitive in un comparto importante come quello della bonifica».