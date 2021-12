Cinque sconfitte di fila e un solo punto guadagnato in sette partite. Troppo poco per la dirigenza del Crotone che ha deciso di sollevare dall’incarico l’ormai ex allenatore, Pasquale Marino. Secondo SkySport sarebbe già pronto il ritorno di Francesco Modesto.

Fatale per l’allenatore siciliano l’ultimo ko maturato proprio oggi contro la Cremonese per 3-2 e il terzultimo posto in classifica con soli 8 punti.