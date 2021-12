Loizzo: «No all’impianto di trattamento dei rifiuti a Tortora»

TORTORA «Raccolgo l’appello di sindaci e associazioni ambientaliste per la paventata apertura dell’impianto di trattamento dei rifiuti di San Sago a Tortora». È quanto afferma Simona Loizzo, capogruppo della Lega in consiglio regionale e responsabile regionale del dipartimento ambiente del partito.

«L’impianto si trova a ridosso del fiume Noce – dice Loizzo – e mette a rischio la salubrità e la vocazione turistica dell’intera area. Per quanto riguarda la Valutazione di incidenza ambientale concessa dalla Regione Basilicata ed il riesame in itinere dal Dipartimento Ambiente della Regione Calabria – continua Loizzo – mi riservo di fare tutti gli approfondimenti necessari».

«L’impianto di trattamento di San Sago – conclude la capogruppo della Lega – rappresenta un serio ostacolo allo sviluppo del comprensorio turistico di Tortora e dell’area del Golfo di Policastro, che devono essere valorizzati partendo dalla tutela della salute e dell’ambiente».