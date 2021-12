MARTONE «La Pro Loco per Martone – Santa Maria di Bucito è lieta di invitare tutti all’evento “Natale in slitta” che si svolgerà nei giorni 12, 19 e 22 dicembre». Lo comunica una nota della Pro Loco di Martone che aggiunge: «continua infatti l’attività dell’Associazione nata proprio durante il 2021 e che ha già dato brillantemente il suo contributo al piccolo paese della provincia di Reggio Calabria».

«Martone infatti è stato teatro di convegni, presentazioni di libri e della tradizionale “Sagra della Castagna” – ricorda la nota – che ha coinvolto non solo la Pro Loco, l’Amministrazione comunale e l’ASD “I Girasoli della Locride” ma anche tanti cittadini comuni, vogliosi di contribuire per il bene del territorio. Da qui l’idea per il periodo di Natale di dare vita a questo evento dedicato principalmente ai bambini».

«Sono tante infatti le storie dedicate a Babbo Natale – ricorda la Pro Loco – questo noto personaggio che vive al Polo Nord e riceve le lettere dei bambini per portare loro regali se si sono comportati bene durante l’anno. Nel 1823, uno scrittore inglese Clement Moore, scrisse la poesia “Una visita di San Nicola” in cui descrive perfettamente Babbo Natale che attraversa il cielo su una slitta trainata da nove renne per distribuire regali ai bambini».

«È la vera protagonista dell’evento sarà proprio una magnifica slitta – spiegano i dirigenti della Pro loco – che nei giorni 12, 19 e 22 dicembre condurrà tutti i giorni i bambini a visitare la casa di Babbo Natale, straordinariamente allestita per l’occasione dai volontari e dalle maestre della scuola materna. I più piccini infatti nei tre giorni potranno, dalle 17:00 in poi, partendo da Piazza Matteotti, raggiungere il luogo magico dove incontrare Santa Claus, che li attenderà per ricevere la loro letterina e per farli sognare. Vivranno cosi un momento unico e coinvolgente per poi attendere la notte di Natale e ricevere il loro splendido regalo».



«L’apertura dell’evento – sottolinea Irma Circosta, Presidente della Pro Loco per Martone – è prevista il 12 dicembre con l’accensione del grande albero in Piazza Vittorio Emanuele. Sempre al centro i bambini che si raduneranno alle ore 16:15 in Piazza Matteotti e percorreranno a piedi il tragitto, opportunamente e splendidamente addobbato con festoni e luci natalizie, per poi magicamente accendere le luci di questo abete gigante posto proprio al centro della Piazza alle 16:30. Segnalo anche la Tombolata per bambini e adulti prevista nel pomeriggio del 28 dicembre nei locali della Scuola Materna, a partire dalle ore 18:00».

«Grazie – conclude la Circosta – a tutti gli sponsor, ai soci e ai cittadini che in questi giorni in una incredibile e piacevole atmosfera natalizia hanno collaborato a questa iniziativa. Siamo felici che la Pro Loco per Martone possa regalare queste giornate di sogno e spensieratezza ad adulti e piccini. Arriveranno poi tante altre iniziative, che vogliamo proporre sia per mantenere vivo il paese e la comunità, che per creare occasioni che attraggano visitatori esterni, alla scoperta di questo piccolo angolo di tranquillità. Vi anticipo già che siamo al lavoro per uno straordinario, colorato e divertente Carnevale Martonese 2022».