Bruni: «Programma di Occhiuto deludente, non si parla di ‘ndrangheta»

CATANZARO «Il programma presentato dal presidente Occhiuto lascia a desiderare dal punto di vista metodologico». Lo ha detto Amalia Bruni, capogruppo del Misto e leader dell’opposizione di centrosinistra, nel corso del dibattito in Consiglio regionale sulle linee programmatiche del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto: «La necessità è quella di ripartire, ma il programma di governo – ha esordito Bruni – è impreciso, manca totalmente un riferimento al fenomeno della ‘ndrangheta e al tema della sicurezza, alla povertà, alla scuola ed alla dispersione scolastica. Altra parola inesistente è la ricerca, settore indispensabile per rendere della Calabria una regione competitiva».

Bruni si è soffermata poi sul tema della sanità: «Nessun calabrese potrà accusare d’ora in poi Roma per la gestione sanitaria, considerato che il presidente sarà il commissario in ambito sanitario ed avrà l’onere di integrare 6000 unità di operatori sanitari. Da parte nostra c’è una totale disapprovazione sull’uso del prestito della Cassa depositi e prestiti per ripianare il debito, perché aggiunge un nuovo balzello sulle spalle dei calabresi. Senza un patto forte con lo Stato – ha sostenuto la leader del l’opposizione di centrosinistra in Consiglio regionale – non si potrà uscire dall’emergenza, servirà un piano speciale che va disegnato rispetto ad alcuni parametri e al bisogno dei cittadini, occorre mettere mano alla rete di emergenza/urgenza, alla medicina del territorio ed ai grandi ospedali. Si chiede, dunque, un preciso cronoprogramma, la ricerca coniugata con l’assistenza. Le somme del Pnrr potranno venire in aiuto e non è consentito sbagliare».