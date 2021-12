Loizzo: «Valorizzare al meglio Fincalabra»

CATANZARO «È necessario valorizzare al meglio Fincalabra per renderla uno strumento operativo al servizio del mondo delle imprese». Lo afferma Simona Loizzo, capogruppo della Lega in consiglio regionale. «Fincalabra possiede un ottimo know how – dice Loizzo – ma non è iscritta nemmeno nel registro degli intermediari finanziari. Infatti durante il periodo covid non ha potuto nemmeno interrompere i prestiti erogati».

«Siamo certi che la Regione aprirà una nuova stagione per Fincalabra – conclude Loizzo – adeguandola alle esigenze della modernità e del mondo del lavoro».