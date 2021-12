In Calabria arrivano i saldi dal 5 gennaio

Dal 5 gennaio al 6 marzo 2022 ci saranno i saldi invernali di fine stagione; dal 2 luglio al 30 agosto 2022 quelli estivi. Lo ha deciso la Giunta regionale della Calabria guidata dal presidente Roberto Occhiuto. La delibera, proposta dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Rosario Varì, prende «atto della decisione, finalizzata alla tutela della concorrenza, concordata in forma unitaria a livello nazionale dalle Regioni e Province Autonome, evitando l’assunzione di scelte difformi per ambiti amministrativi e territoriali, che, specie nelle zone di confine tra le diverse realtà regionali, potrebbero risultare penalizzanti per le attività commerciali e per i consumatori».