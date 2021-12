Incendio in un’abitazione di Cirò Marina, soccorso il proprietario

CROTONE La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cirò Marina è intervenuta per l’incendio di un’abitazione in via Palermo.

Arrivati sul posto, i vigili hanno notato come le fiamme avessero già interessato gran parte dell’abitazione posta al primo piano dov’era un vano adibito a caldaia, probabile matrice dell’incendio. L’intervento rapido dei vigili del fuoco ha scongiurato il propagarsi delle fiamme alle abitazioni vicine, sul posto anche i Carabinieri ed i sanitari del 118 che hanno anche prestato le prime cure al proprietario dell’appartamento che aveva inalato i fumi dell’incendio. Le cause del rogo sono da accertare.