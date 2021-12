COSENZA Chiudono i seggi per le elezioni provinciali di Cosenza. In questa speciale tornata di secondo livello che servirà a rinnovare il Consiglio provinciale – e non il presidente che sarà eletto probabilmente a marzo prossimo – a recarsi alle urne sono stati gli amministratori dei comuni di tutta la provincia di Cosenza.

Alle 20, ora di chiusura delle urne, hanno votato in 1378 su 1776 votanti, pari al 77,59%. Alle 16 l’affluenza era al 49,49% (879 i votanti), alle 12 al 26,69% (474 votanti).