COSENZA Franco Giordano, dirigente del Comune di Lago con esperienza nell’analisi e risanamento di conti pubblici, è il nuovo assessore al Bilancio del Comune di Cosenza. Confermata l’anticipazione del Corriere della Calabria (leggi qui). Questa mattina, la conferenza stampa di presentazione a Palazzo dei Bruzi, alla presenza del sindaco Franz Caruso.

Franz Caruso e Francesco Giordano

«Debiti destinati a salire»

Il Comune di Cosenza si «trascina dietro il peso del dissesto, la situazione pregressa è grave». Il neo assessore Giordano snocciola dati e numeri di una matassa difficile da sbrogliare. «Sono numeri troppo elevati ai quali in tempi brevi non riusciremo sicuramente a far fronte. Il dato è pesante e rappresenta il risultato di decenni di cattiva gestione, non con dolo, ma con la consapevolezza che non si è riusciti a gestire gli uffici come si doveva». Secondo Giordano, gli amministratori sono stati impegnati a fronteggiare le emergenze «producendo debiti fuori bilancio e questo alla lunga ha portato ad una situazione di oggettiva insolvenza». L’indebitamento ha carattere numerici elevati, si parla di 200 milioni di euro lordi «ma sono in aumento perché ci sono tante partite che arrivano tardivamente e che ovviamente andranno in coda». «Sarà dura ma lavoreremo alacremente – promette Giordano – che aggiunge: «in cassa non abbiamo nulla, solo debiti».