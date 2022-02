Cosenza, pagamenti arretrati. La protesta dei lavoratori della Siarc

COSENZA Una cinquantina di lavoratori hanno organizzato, questa mattina, un sit-in e chiesto un incontro con il commissario dell’Asp di Cosenza, Vincenzo La Regina. Si tratta dei dipendenti della Siarc, Società Industria Alimentari Ristorazioni Collettive, che si occupa del servizio mensa in alcuni istituti scolastici della provincia e dell’Ospedale di Corigliano Rossano. I lavoratori, come sostiene al Corriere della Calabria il delegato sindacale Orazio Urso, lamentano «il mancato pagamento delle mensilità di dicembre e gennaio e la tredicesima». In questo momento, una delegazione è stata ricevuta negli uffici dal direttore amministrativo dell’Asp di Cosenza, Francesco Marchitelli per chiedere lo sblocco dei pagamenti. (f.b.)