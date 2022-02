Lamezia, un centro commerciale, supermercati, terreni e auto di lusso: i beni sequestrati ai fratelli Perri – ELENCO

LAMEZIA TERME Un lunghissimo elenco di beni mobili e immobili, dal valore di oltre 800 milioni di euro, frutto – secondo l’indagine condotta dalla Guardia di Finanza, delle «illecite attività poste in essere» nel corso degli anni e che rappresenterebbero una «palese sproporzione tra le risorse reddituali e il cospicuo patrimonio». Per gli inquirenti i fratelli Perri, e in particolare Francesco detto “Franco” Perri, costituiscano «imprenditori di riferimento delle cosche operanti nel territorio lametino» alle quali sarebbero legati da «un illecito accordo a prestazioni corrispettive, di reciproco e mutuo vantaggio». Quello adottato dal Tribunale di Catanzaro è dunque un provvedimento di natura cautelare, nell’ambito del procedimento di prevenzione avviato con la proposta di applicazione della misura di prevenzione personale e di quella patrimoniale della confisca.

Tra i beni sequestrati rientrano:

il 100% del capitale sociale e il complesso di beni aziendali dell’Autodromo Due Mari S.r.l.;

il 25% del capitale sociale della “Belmare Tour srl” con sede a Lamezia Terme;

la ditta individuale “Perri Francesco” con sede a Lamezia Terme;

il 100% del capitale sociale del “Centro Commerciale Due Mari srl” con sede legale a Lamezia Terme;

il 100% del capitale sociale della “D.D.M. srl” con sede legale a Lamezia Terme;

il 100% del capitale sociale della Eco.Mer. srl (in liquidazione);

il 100% del capitale sociale della “Ega Discount Perri srl”;

il 100% del capitale sociale della “Ega Discount srl”;

il 100% della “Fp Holding srl”;

il 50% della società in liquidazione “Frasal srl”;

il 100% della “Futuro srl”;

il 100% della “G. Tripodi srl”;

il 18,38% della Gi.An.Pi. srl”;

il 45% de “La Ginestra Immobiliare Srl”;

il 100% della “Grande distribuzione lametina”;

il 100% della società in liquidazione “Indu.Gel srl”;

il 100% dell’ipermercato “Due Mari srl”;

il 100% della “Ipermercato Midwai srl”;

il 100% del “La Nuova Nave srl”;

il 100% della “Mille Market”;

il 51% della “Oggiesse srl”;

il 50% della “Ottica Center srl”;

il 65% della “P.M. International srl”

il 10% della “Pallavolo Lamezia srl”;

il 100% della “PCS srl”;

il 100% della “PE.D.A. Calabria srl”;

il 100% della “Perri Automotive srl”;

il 100% della “Perri Property srl”;

il 100% della “Stella Marina srl”;

il 100% della “Supermercati DUEP srl”;

il 100% della “Supermercati Perri srl”;

il 50% della “TMB srl”;

il 12,61% della “Vigor Lamezia srl” (Pasqualino Perri);

il 5,04% della “Vigor Lamezia srl” (Marcello Perri);

l’1,26% della “Vigor Lamezia srl” (Francesco Perri);

Nel lunghissimo elenco di beni sequestrati, figurano centinaia di are di terreni, 42 fabbricati tra Maida, Decollatura e Lamezia Terme, oltre a 19 autovetture tra cui una Ferrari F355 e una Maserati Ghibli, quattro motoveicoli di lusso, e tutti i conti bancari – con saldo positivo – per un valore minimo pari a mille euro. (redazione@corrierecal.it)

