Covid in Calabria, sei vittime. Si svuotano (-19 pazienti) i reparti

CATANZARO In Calabria, a oggi, il totale dei tamponi eseguiti è di 2.243.829 (+9.217 rispetto a ieri). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 210.010 (+1.580 rispetto a ieri). Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 5293 (60 in reparto, 7 in terapia intensiva, 5226 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22876 (22652 guariti, 224 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 11367 (107 in reparto, 9 in terapia intensiva, 11251 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 33912 (33031 guariti, 881 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 3155 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3133 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 18266 (18086 guariti, 180 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 14002 (93 in reparto, 9 in terapia intensiva, 13900 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 73876 (73252 guariti, 624 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 12327 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12312 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 13151 (13001 guariti, 150 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica: «Nel setting fuori regione si registra un nuovo caso a domicilio ed un decesso tra i pazienti ricoverati».