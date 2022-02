Inchiesta “Re Nudo”, Coccimiglio e Vitale tornano in libertà

PAOLA Il Tribunale Penale Collegiale di Paola, nel primo pomeriggio di oggi, ha revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari, nei confronti di Antonia Coccimiglio ed Eugenio Vitale, disponendone l’immediata liberazione. Nonostante il parere contrario del pm, sono state interamente accolte le istanze difensive in favore degli imputati difesi, il primo, dagli avvocati Francesco Liserre e Amedeo Valente e, il secondo, dagli avvocati Francesco Liserre e Carmelina Truscelli. I due imputati insieme a Mario Russo, risultano tra i principali protagonisti dell’operazione che, nel dicembre del 2020, portò alla luce una serie di presunte condotte legate ad episodi di corruzione, concussione e truffe aggravate, anche per il conseguimento di false invalidità civili. Attualmente, il processo è pendente, in fase dibattimentale, presso il Tribunale Penale Collegiale di Paola. (f.b.)