Violenza su una vigilessa, rinviati a giudizio i vertici della Municipale di Catanzaro

CATANZARO Il gup di Catanzaro, Antonio Battaglia, ha rinviato a giudizio Salvatore Tarantino, tenente colonnello dei vigili urbani di Catanzaro e l’ex comandante del corpo della municipale, Giuseppe Antonio Salerno. Tarantino è accusato di violenza sessuale poiché, stando alle ricostruzioni di indagine, a settembre 2018, Tarantino avrebbe preso dal viso e baciato contro la sua volontà una vigilessa sua collega. Dopo quell’episodio la donna ha redatto una relazione di servizio nella quale ha denunciato il fatto. Davanti a quanto accaduto, secondo l’accusa, il comandante Salerno avrebbe minacciato la vigilessa di non promuoverla a causa della relazione di servizio che la stessa aveva scritto, facendosi promettere di riscriverla con annotazioni che non contenessero l’episodio del bacio. In seguito avrebbe omesso di inoltrare la denuncia che la sua sottoposta aveva effettuato. Per queste ragioni Salerno è accusato di concussione, falsità ideologica, omessa denuncia e favoreggiamento perché avrebbe agito per “coprire” Salvatore Tarantino.

Per i due imputati, difesi dagli avvocati Antonio Lomonaco e Carlo Petitto, il processo avrà inizio il prossimo primo dicembre davanti al Tribunale collegiale di Catanzaro. (ale.tru.)