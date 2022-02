Libertà di stampa, Cugliari: «Intervenire subito»

CATANZARO Tutta la Cna Calabria condivide l’appello sottoscritto dall’Ordine dei giornalisti, dal sindacato giornalisti della Calabria e da diverse testate giornalistiche regionali per la libertà di stampa. «È proprio grazie ai giornalisti – afferma il presidente della Cna regionale, Giovanni Cugliari – che spesso sono state risolte problematiche serie, anche nel nostro mondo”. Quello che serve adesso, per affrontare concretamente il problema delle diffide intimidatorie e delle querele temerarie, “è un intervento politico immediato: bisogna agire ora, subito – continua Cugliari – senza limitarsi ai soli proclami. Le proposte di legge ci sono, le occasioni per intervenire anche. È un problema che va risolto adesso».

«Per capire l’importanza di tutelare la stampa – prosegue – basti guardare a quello che sta succedendo con la guerra in Ucraina. È grazie ai giornalisti che abbiamo una cronaca reale degli eventi, grazie a una stampa libera non soggetta al potere. Permettiamo ai giornalisti calabresi di poter fare serenamente il loro lavoro – conclude Giovanni Cugliari – senza restare in silenzio quando vengano minacciati da intimidazioni travestite da cause».