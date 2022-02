COSENZA Cosenza batte Alessandria 2-1 (0-1) in una partita della 26/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio San Vito di Cosenza. I gol: nel primo tempo per gli ospiti Di Gennaro al 29′; nel secondo tempo per i silani Camporese al 15′ e Larrivey su rigore al 36′.