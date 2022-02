Unindustria: «Eccellenze calabresi protagoniste a Dubai»

CATANZARO «Presentare, in un prestigioso contesto internazionale, l’eccellenza dell’industria calabrese negli Emirati Arabi. Questo lo scopo della missione di diplomazia economico-imprenditoriale di Unindustria Calabria, che, guidata dal delegato all’Internazionalizzazione Rocco Colacchio insieme al vicepresidente regionale di Piccola Industria, Alessandro Cuomo, e al rappresentante di Ance Calabria Giuseppe Sammarco è approdata a Dubai nella seconda settimana di febbraio».

Lo rende noto il presidente di Unindustria Calabria Aldo Ferrara secondo cui «la partecipazione promossa su Dubai nasce dall’esigenza di svolgere in qualità di industriali una forte azione di diplomazia economico-imprenditoriale volta ad aprire il mondo produttivo calabrese, verso una decisa spinta di logica internazionale e di export».

«Tale logica trova terreno fertile nella regione – sostiene Ferrara – proprio in virtù delle molteplici opportunità che questa offre e che, nei prossimi anni, si accresceranno anche in considerazione delle significative e numerose risorse finanziarie che interesseranno i diversi settori e che inevitabilmente, imprimeranno una forte azione di rilancio e di sviluppo. E infatti è proprio rappresentando l’enorme potenziale e con lo spirito di promuovere le grandi opportunità che questa terra offre (basti pensare alle Zes), che Unindustria Calabria si prefigge quale ambasciatrice di nuove proposte e iniziative. In un’agenda ricca di qualificati incontri, tra i quali assume particolare rilevanza il prestigioso e proficuo evento presso Palazzo Versace, la delegazione degli industriali calabresi ha potuto confrontarsi con gruppi aziendali e realtà consolidate sia nelle diverse filiere industriali che nei settori del Turismo, dell’Information and Communication Technologies, delle Costruzioni e del F&B al fine promuovere e instaurare rapporti di collaborazione tra le realtà economiche della Calabria e quelle degli Emirati, nonché con le altre delegazioni presenti a Dubai».

«Particolare soddisfazione – riporta un comunicato dell’associazione – è stata espressa anche da Rocco Colacchio, delegato di Unindustria Calabria all’Internazionalizzazione, il quale ha sottolineato come Dubai è il nuovo mondo e gli Emirati rappresentano un punto di riferimento per far capire agli italiani in che direzione orientare il futuro imprenditoriale del Paese. Oggi ci troviamo qui – prosegue Colacchio – proprio perché la Calabria intende fare quello che gli Eau hanno fatto negli ultimi 20 anni: ritmi di crescita vertiginosi, sviluppo sostenibile, potenziamento dei settori strategici, diversificazione. In Calabria già molti imprenditori e società collaborano con gli Emirati, e, certamente, l’intenzione è quella di incentivare questa azione e creare nuove sinergie».

«Sicuramente – aggiunge Colacchio – nuove partnership, la possibilità di incontrare imprenditori italiani presenti sul territorio emiratino, ma anche interlocutori stranieri con cui avviare B2B, con l’obiettivo di raccontare le ricchezze della nostra bella terra e contestualmente far conoscere ai calabresi ciò che è stato realizzato in questo Paese nell’ultimo ventennio».