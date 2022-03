Greco (e il suo gruppo) si dimettono da Confindustria Sanità

COSENZA «È con rammarico e una importante dose di umano dispiacere che annuncio le dimissioni mie e del gruppo che rappresento da Unindustria Calabria e da Confindustria Cosenza dopo oltre 15 anni. Non mi sento più rappresentato». Giancarlo Greco, ormai ex presidente di Confindustria Sanità Cosenza e vicepresidente di Unindustria Sanità Calabria annuncia così il proprio addio alla carica, provocato – secondo quanto riportato in un nota – dal coinvolgimento del presidente di sezione Alfredo Citrigno in un’indagine giudiziaria che risale al luglio 2021.

Greco spiega in un breve comunicato di aver chiesto a Citrigno «per una questione di opportunità, di fare un passo di lato così potersi difendere al meglio e dimostrare, come gli auguro, la sua innocenza dai gravissimi fatti contestati, tenendo fuori Unindustria». Davanti al fatto che «il dibattito non è stato neanche aperto», l’imprenditore annuncia «le dimissioni, mie e del gruppo».