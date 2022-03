Incidente a Rende, muore 69enne

RENDE È stato un malore a stroncare la vita di un 69enne lungo la statale 107 all’altezza di Quattromiglia. L’uomo era alla guida della sua vettura quando ha avvertito il malessere che gli ha causato la perdita del controllo dell’auto. Il veicolo così è finito contro la ringhiera del ponte sul torrente Emoli.

L’uomo ha fatto in tempo ad uscire dalla vettura, ma subito dopo si è accasciato sull’asfalto. Inutili i soccorsi giunti sul posto dopo l’allarme lanciato. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso.