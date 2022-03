Lamezia, anziana apre un nuovo conto corrente e “perde” la pensione

LAMEZIA TERME Storia di un anormale disservizio che pesa non poco sulle tasche e nella vita di un’anziana. Accade a Lamezia, dove – da mesi – l’Inps non riesce ad accreditare la pensione sul nuovo conto corrente bancario di una pensionata. La storia, secondo quanto appreso dal Corriere della Calabria, va avanti da dicembre 2021 tra disagi, pagamenti che tardano ad arrivare e perdite di tempo.

A dicembre, l’anziana signora chiude il suo vecchio conto corrente e ne apre uno nuovo per farsi accreditare la pensione: un assegno modesto che le è necessario per sopravvivere e badare alle proprie esigenze. Tramite il portale Inps, la pensionata provvede al cambio dell’ufficio pagatore. Sembra procedere tutto per il verso giusto: con un sms, l’Inps comunica la presa in carico della domanda di variazione. Insomma, pare che l’operazione vada a buon fine, ma l’accredito della pensione di gennaio non arriva. Anche a febbraio stesso problema: nessun accredito e niente reddito. E questo nonostante i ripetuti solleciti inviati anche via mail. Alla donna non arriva alcun riscontro in ordine al mancato versamento della pensione. E dire che la transizione digitale e le nuove tecnologie dovrebbero aiutare a migliorare i servizi. Per l’assegno di questa pensionata di Lamezia Terme è andata in tutt’altra maniera.