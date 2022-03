Sacal, conclusa la trattativa: la Regione gestirà gli aeroporti calabresi – VIDEO

l’ufficialità

CATANZARO La notizia era già trapelata nella giornata di ieri, oggi è arrivata l’intesa definitiva tra la Regione Calabria e la “Lamezia Sviluppo” per il perfezionamento della cessione delle quote che consentirà alla Sacal, la società che gestisce gli aeroporti calabresi, di tornare di fatto in mano pubblica, attraverso Fincalabra, società in-house della Regione.

I tempi

Il trasferimento si perfezionerà fra quindici giorni circa, non appena espletati i passaggi obbligatori di legge e di statuto. Le parti esprimono reciproca soddisfazione per il raggiungimento di un accordo dopo una lunga trattativa, avente come unico obiettivo la salvaguardia della società e dei suoi lavoratori, vista la situazione venutasi a creare nei mesi scorsi con l’ente di controllo Enac.

Particolarmente soddisfatto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto:

La vicenda

A fine dicembre l’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) aveva comunicato a Sacal, gestore degli aeroporti calabresi Lamezia Terme, Crotone, Reggio Calabria), di ricollocare le quote societarie sul mercato attraverso una manifestazione d’interesse, pena il ritiro della concessione sugli scali regionali. Nelle scorse ore la società Lamezia Sviluppo ha accettato di ridurre la sua parte in Sacal, passando dal 51% al 29% delle quote societarie, cedute a Fincalabra. L’esito positivo della trattativa sul prezzo con la Regione pone così fine ad una storia complessa iniziata la scorsa estate.