Calcio, la Reggina torna da Parma con un punto (1-1)

Serie B

PARMA La Reggina prosegue la sua mini striscia positiva ed a Parma ottiene un buon pari dopo due vittorie consecutive.

Passano in vantaggio gli emiliani con Brunetta che gira in rete un pallone giocato da Vazquez e Simy. Gli amaranto, troppo nervosi, fanno incetta di cartellini (cinque) si risvegliano nella ripresa. Al 60′ Menez allarga per De Chiara, il cross in mezzo pesca Lombardi che batte Buffon dopo una deviazione di Cobbaut.

Gli amaranto affronteranno nel prossimo turno il Perugia al “Granillo”. Calcio d’inizio alle 14 di sabato 12 marzo.

(foto: www.reggina1914.it)