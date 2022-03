Riforma catasto, Occhiuto: «Una revisione degli estimi non è più rinviabile»

fisco

CATANZARO «Non ho francamente capito la posizione del centrodestra, compreso il mio partito, sulla riforma del catasto legata alla delega fiscale. Una revisione degli estimi catastali non è, a mio avviso, più rinviabile. Ma il governo è stato chiaro, così come ha giustamente ricordato il ministro Brunetta: non ci sarà alcun aumento della tassazione sugli immobili». Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, interpellato dall’Ansa, in merito alla riforma del catasto.

«Ci sono due aspetti – ha aggiunto Occhiuto – che in particolare fatico a comprendere. Da una parte il centrodestra, con questi strappi, corre il rischio di consegnare Draghi alla sinistra. Dall’altra, una coalizione politica che si candida a guidare il Paese, e che ha la legittima ambizione di vincere le prossime elezioni, non può avere paura di una riforma che sarebbe attuata proprio dal prossimo esecutivo. Spero ci sia una riflessione nel centrodestra di governo, su questo e su altri argomenti, perché il Paese ha bisogno di certezze e di stabilità».