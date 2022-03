Omicidio di Luca Bruni, l’accusa chiede due ergastoli

la requisitoria

COSENZA Ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi per Luigi Abbruzzese (difeso dagli avvocati Cesare Badolato e Paolo Pisani) e Marco Abbruzzese (difeso dagli avvocati Cesare Badolato e Antonio Quintieri). Queste le richieste di pena invocate dal pm Vito Valerio al termine delle requisitoria nell’ambito del processo sull’omicidio di Luca Bruni, in Corte d’Assise a Cosenza.

Il corpo del giovane fu ritrovato sotterrato nelle campagne di Castrolibero, in località Orto Matera. Il pubblico ministero ha ripercorso le tappe del lungo processo caratterizzato dalle confessioni di numerosi collaboratori di giustizia sottoposti ad esame e controesame e ritenuti dallo stesso pm “credibili”. Conclusa la requisitoria, ora toccherà agli avvocati difensori degli imputati procedere con le arringhe prima della pronuncia della sentenza. (redazione@corrierecal.it)