Succurro: «San Giovanni pronta ad accogliere i profughi»

Emergenza Ucraina

SAN GIOVANNI IN FIORE «San Giovanni in Fiore è pronta ad accogliere persine provenienti dalle zone della guerra in Ucraina, seguendo l’appello di Anci e Prefetture». L’ha reso noto, con un post sul proprio profilo Facebook, la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro. «A cittadini e associazioni, attraverso apposito avviso pubblicato sul sito del Comune, abbiamo chiesto — ha precisato la sindaca — la disponibilità di immobili, case o strutture private per far partire la macchina dell’accoglienza, della solidarietà e dell’ospitalità».

«Le adesioni — ha proseguito Succurro — saranno raccolte e gestite dai Servizi sociali del Comune. Aderire è semplice: basta compilare un questionario allegato al predetto avviso e spedirlo via mail all’indirizzo dei Servizi sociali comunali, che poi provvederanno ai relativi contatti. Le famiglie ospitanti e i soggetti ospitati saranno coadiuvati dal Comune attraverso l’équipe multidisciplinare, che comprende mediatori culturali, assistenti sociali e psicologi». Succurro ha reso anche noto che al riguardo la fondazione Heritage, degli emigrati calabresi, ha messo a disposizione propri immobili a titolo gratuito, dislocati nel centro storico di San Giovanni in Fiore.