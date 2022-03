Crotone, sorpreso con microtelecamere all’esame per la patente: denunciato

il controllo

CROTONE Sulla base di mirato servizio, la Polizia stradale di Crotone ha monitorato l’attività di conseguimento della patente di guida nei locali della Motorizzazione Civile di atteso che, verosimilmente, ignoti malfattori, con artifici e raggiri consistenti nell’utilizzo di apparecchiature elettroniche, si procuravano un ingiusto profitto facendo conseguire la patente di guida in maniera fraudolenta.

In particolare, a seguito di attività investigativa, è stato accertato che il 7 marzo scorso un giovane crotonese, avvalendosi dell’aiuto di complici, avrebbe sostenuto gli esami di guida teorici per il conseguimento della patente di guida nella Motorizzazione civile di Crotone e che, per raggiungere tale scopo, avrebbe utilizzato sofisticate apparecchiature elettroniche miniaturizzate occultate sul corpo al momento del sostenimento dell’esame.

Questa procedura di trasmissione di immagini, video ed audio della prova d’esame, avrebbe consentito all’esaminato di ricevere, a sua volta dai complici, risposte esatte del test che gli stava somministrando dal personale della Motorizzazione, nel corso della prova d’esame in parole; il tutto è avvenuto mediante ascolto dei test su dettatura del candidato, ovvero su visualizzazione di immagini acquisite da micro telecamere indossate dall’esaminando. Di fatto, avrebbe superato l’esame inducendo in errore i componenti della commissione esaminatrice della Motorizzazione.

Al termine dell’attività, una persona è stata deferita alla competente Autorità Giudiziaria in stato di libertà, in quanto sorpresa all’interno dell’aula di esame della Motorizzazione civile mentre utilizzava apparecchiature elettroniche miniaturizzate, occultate sul corpo, poi sottoposte a sequestro.