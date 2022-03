Bombardamenti russi sulla città portuale di Mykolaïv – VIDEO

guerra in ucraina

Si preannuncia una nuova notte di terrore e bombardamenti in Ucraina. Secondo le ultime notizie, infatti, sarebbero già in atto bombardamenti russi da nord-est sulla città portuale ucraina di Mykolaiv sul mar Nero, a nord della Crimea.



Intanto dall’incontro avuto tra Putin e il suo omologo bielorusso, Alexander Lukashenko, è emerso che la Russia fornirà «armi di ultima generazione» alla vicina Bielorussia. I due leader hanno inoltre concordato mutuo sostegno in seguito alle sanzioni imposte dall’Occidente dopo l’invasione russa in Ucraina. Non sono tuttavia emersi ulteriori dettagli.

Tra le notizia di oggi, anche il rapimento del sindaco di Melitopol, avvenuto nel tardo pomeriggio. Un atto, però, classificato come «un crimine di guerra sulla base della Convenzione di Ginevra che proibisce di prendere ostaggi civili durante la guerra». È quanto si legge in una dichiarazione del ministero degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, che accusa Mosca di crimini di guerra per il rapimento di Ivan Fedorov sequestrato nel centro della città mentre stava distribuendo aiuti umanitari alla popolazione.