Cosenza, proposte tariffe al ribasso per gli asili nido

l’INIZIATIVA

COSENZA Rimodulazione delle tariffe degli asili nido di Cosenza. A presentare la proposta, la Commissione Pubblica Istruzione- Protezione Civile – Attività Istituzionali – Legalità – PUC- Asili Nido presieduta dal presidente Chiara Penna. Gli uffici competenti hanno rivisto il sistema di distribuzione del reddito per fasce tenendo conto dei drammatici effetti della pandemia e della conseguente riduzione della capacità di spesa dei nuclei familiari cosentini. In buona sostanza il nuovo piano, che ora dovrà ricevere il disco verde della Giunta, è decisamente più flessibile rispetto a quello approvato nella precedente gestione di Palazzo dei Bruzi e garantisce l’esenzione per le famiglie a reddito zero o a basso reddito.

Le tariffe proposte

In attesa dell’ok della Giunta, il piano prevede costo zero per le famiglie inserite nella fascia di reddito fino a 3.500 euro sia per quanto il part time e sia per il full time. Il tetto massimo di spesa per una famiglia con reddito superiore ai 25.000 euro annui è paria a 320 euro per il part-time e 420 euro per il full time. L’impegno di spesa previsto ammonta a quasi 40 milioni di euro per l’anno 2022. Il servizio sarà affidato alla società Adiss Multiservice, che già in passato era risultata vincitrice della gara d’appalto. (f.b.)