Ripristino tratta Milano-Reggio, Forza Italia esulta. Cannizzaro: «Si conferma la credibilità di Occhiuto»

l’annuncio

REGGIO CALABRIA «Anche in questo caso, detto e fatto. La credibilità del presidente della Regione Roberto Occhiuto giorno dopo giorno assume connotati mai registrati prima in Calabria. Grazie a lui per questo ulteriore importante step e grazie anche a Ita per le attenzioni che ha avuto per l’aeroporto di Reggio». Lo afferma il deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro a seguito dell’annuncio a firma del presidente Occhiuto riguardo il ripristino del volo Reggio Calabria – Milano Linate a partire dal prossimo 27 marzo. «Il ripristino – prosegue Cannizzaro – rassicura i passeggeri e dimostra la fiducia di cui gode il nuovo corso politico regionale guidato da Roberto Occhiuto pure agli occhi della nuova compagnia nazionale Ita, che per il momento monopolizza il “Tito Minniti”. Questo ovviamente non basta, dovrà raddoppiare le rotte verso Milano e Roma, come anticipato dal presidente Occhiuto. Tutto ciò in attesa dell’abbattimento delle limitazioni che, come abbiamo più volte già detto in tutte le occasioni, consentiranno l’arrivo delle compagnie lowcost per la prima volta in riva allo Stretto. Il ripristino della rotta su Milano è un primo passo verso gli obiettivi che ci siamo posti, verso ciò che serve alla nostra Regione. Con il ritorno al pubblico della gestione di Sacal, le cose cambieranno, soprattutto per Reggio. L’attenzione è altissima, ora più che mai». A sua volta il deputato di Forza Italia Maria Tripodi evidenzia che «il ripristino del collegamento aereo tra Reggio Calabria e Milano Linate è una bellissima notizia. Grazie all’impegno del governo regionale la compagnia Ita è stata costretta a fare marcia indietro: il volo dall’aeroporto dello Stretto verso il capoluogo lombardo sarà garantito, e da aprile – questa la novità – avremo due collegamenti giornalieri. Adesso, il prossimo passo sarà quello di superare i problemi tecnici con le compagnie low cost in modo da poter rafforzare ulteriormente lo scalo. La Federazione metropolitana del Partito democratico reggino – con in testa il suo segretario, Antonio Morabito – piagnucola. Il presidente Occhiuto agisce e risolve i problemi».