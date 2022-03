Serie B, sconfitte per Reggina e Cosenza

calcio

Per la Reggina una battuta d’arresto senza grossi contraccolpi in classifica, per il Cosenza l’ennesima sconfitta esterna, a Terni, arrivata nonostante 60 minuti in superiorità numerica. Un brutto sabato, seppure con sfumature diverse, per le calabresi. Reggina-Perugia finisce 0-1 (0-0 nel primo tempo) allo stadio Granillo. Rete di Burrai al 46′ della ripresa. Ternana-Cosenza si chiude invece sul 2-0 (2-0 alla fine della prima frazione di gioco) allo stadio Liberati. Reti di Koutsoupias (27′) e A. Donnarumma (41′).