Expo Dubai, Occhiuto: «Il porto di Gioia Tauro può rendere la Calabria centrale per il futuro del Paese e dell’Europa»

INFRASTRUTTURE

CATANZARO «Ci siamo quasi, ormai mancano davvero pochi giorni. Lunedì 21 marzo all’Expo 2020 di Dubai si celebrerà il Calabria Day. Una giornata di incontri ed eventi nella quale la nostra Regione sarà la protagonista assoluta all’interno dell’esposizione universale. Avremo ospiti di grandissimo prestigio – ringrazio su tutti i ministri Carfagna e Giovannini – e soprattutto racconteremo al mondo una delle nostre eccellenze: il porto di Gioia Tauro». Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

«Il nostro principale porto – prosegue il governatore – rappresenta una vera e propria porta per l’Europa, una porta che il nostro Paese deve essere in grado di aprire del tutto e di sfruttare al massimo, anche attraverso i cambiamenti indotti da digitalizzazione e transizione verde. Lo dimostra, in primis, l’investimento di grandi gruppi, come Tim ed Msc, che hanno posto questa infrastruttura al centro della propria strategia per il traffico merci nazionale. In aggiunta agli investimenti già previsti da Msc nel terminal container, il porto potrà beneficiare di oltre 250 milioni di euro di investimenti pubblici – dal Pnrr e dal Piano operativo triennale 2021-2023 – finalizzati in gran parte all’adeguamento degli impianti ferroviari e allo sviluppo della capacità di banchina. Il porto di Gioia Tauro – conclude il presidente Occhiuto – insieme alla relativa Zona economica speciale, potrà rendere la Calabria una Regione centrale per il futuro del Paese e dell’Europa. Tocca a noi valorizzare al meglio questo fondamentale hub commerciale e saper attrarre gli investimenti indispensabili per la sua definitiva consacrazione».