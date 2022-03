Investimenti per Zes e infrastrutture, Carfagna: «La Calabria non sarà più isolata»

gli investimenti

DUBAI «I cittadini calabresi, le imprese che già ci sono in Calabria, gli investitori e le nuove imprese che vorranno scommettere sulla Calabria non saranno più isolati dal resto dell’Italia e dal resto dell’Europa, ma si troveranno al centro di un piattaforma logistica nel cuore del Mediterraneo, ben collegata con il resto d’Italia e con il resto d’Europa». Lo ha detto il ministro per il Sud Mara Carfagna intervenendo all’evento del “Calabria Day” in corso al Padiglione Italia dell’Expo 2020, a Dubai. La Carfagna si è soffermata sugli «investimenti che abbiamo programmato sul sistema Calabria per fare in particolare della Zes calabrese il centro di un sistema attrattivo per le imprese, per gli investitori, per la logistica. Parlo di sistema perché nella nostra visione le Zes non sono aree isolate ma si incastonano in una rete altamente efficiente di collegamenti digitali e anche materiali, quindi rete viaria e rete ferroviaria, e in una rete di porti che grazie agli investimenti del Pnrr attrarranno numerosi investimenti al Sud per un ammontare pari a oltre un 1,2 miliardi. Abbiamo lavorato a tutto questo – ha spiegato il ministro per il Sud – non solo con gli strumenti del Pnrr ma anche con le altre risorse che abbiamo disposizione, i fondi di coesione nazionali ed europei».

Gli investimenti del governo per la Calabria

Secondo la Carfagna, «la Zes Calabria potrà contare su oltre 111 milioni di euro, la stragrande maggioranza dei quali per la modernizzazione e l’infrastrutturazione e l’implementazione del porto e dell’area industriale di Gioia Tauro, per collegare la Zes di Gioia Tauro alle principali reti stradali, viarie e ferroviarie. Ma ci sono anche i fondi per altre importanti aree industriali, come quelle di Rosarno e di Sibari, e i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni che avranno a disposizione rispettivamente 6,5 milioni e 4 milioni. Per garantire che le Zes possano incastonarsi in questo sistema, abbiamo stanziato tra Pnrr e Fondo complementare otre 11 miliardi per la realizzazione e il completamento dell’alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria, e abbiamo stanziato fondi importanti anche per riqualificare le principali stazioni ferroviarie della Calabria, in particolare Reggio Calabria Lido, Lamezia Teme e Cosenza. Non ci siamo fermati soltanto agli investimenti sull’alta velocità, perché – ha aggiunto il ministro – anche i collegamenti stradali sono fondamentali per il nostro Paese. Non potendo però utilizzare i fondi del Pnrr per investire sulle reti viarie, perché la Commissione europea ritiene inquinante il trasporto su gomma e gli investimenti relativi sarebbero stati in contrasto con il pilastro della transizione ecologica, abbiamo stanziato un importante anticipo di fondi nazionali per la coesione – 6,2 miliardi – per investimenti prevalentemente nei collegamenti stradale e ferroviari e nelle infrastrutture idriche. La Calabria sarà beneficiaria di una quota consistente di questo anticipo di Fsc per un ammontare pari a quasi mezzo miliardo. Sono tra l’altro progetti, quelli che abbiamo finanziari, immediatamente cantierabili, che cin consentiranno di aprire da subito centinaia di cantieri in tutt’Italia, soprattutto al Mezzogiorno, secondo una ripartizione di 80 al Mezzogiorno e 20 al resto d’Italia. Questo anticipo ci consentirà di finanziare la nuova tratta Catanzaro-Crotone della statale 106».

«Rovesciamo lo stereotipo della Calabria zavorra»

La Carfagna ha poi aggiunto: «Accanto a questi investimenti nei collegamenti, abbiamo previsto altri investimenti importanti per le infrastrutture sociali, per fare in modo tale che vivere nel Sud sia più facile e meno faticoso. Con il ministro Bonetti a dicembre abbiamo presentato un piano di oltre 5 miliardi per finanziare la costruzione di nuove scuole, asili nido palestre e mese scolastiche per garantire il tempo pieno: in Calabria andranno 300 milioni per la costruzione e l’implementazione di infrastrutture sociali».

«Insomma – ha sostenuto il ministro per il Sud – i cittadini calabresi, le imprese che già ci sono in Calabria, gli investitori e le nuove imprese che vorranno scommettere sulla Calabria non saranno più isolati: questa è la nostra visione, una visione che siamo costruendo. Non saranno più isolati dal resto dell’Italia e dal resto dell’Europa, ma si troveranno al centro di un piattaforma logistica nel cuore del Mediterraneo, ben collegata con il resto d’Italia e con il resto d’Europa. Un valore aggiunto ai progetti di sviluppo poi sarà dato da un bando, a cui tengo moltissimo e che ha registrato un enorme successo, al di sopra delle nostre aspettative, quello che con 350 milioni finanzia la costruzione di ecosistemi dell’innovazione, sul modello di quanto fatto a San Giovanni a Teduccio: dalla Calabria sono arrivati molti progetti e molte proposte e sono certa che meriteranno la dovuta attenzione». La Carfagna ha quindi concluso: «Spero di aver dato un’idea dell’intervento importante, forse senza precedenti, che abbiamo messo in moto per rovesciare lo stereotipo del Sud come zavorra, come periferia dell’Italia e dell’Europa. Vogliamo rovesciarlo per fare del Sud il secondo motore dello sviluppo italiano, da accendere attraverso investimenti, e la Calabria, che il peso di questo stereotipo lo ha sentito forse più di altre regioni, può e deve essere uno degli epicentri di questa straordinaria stagione di cambiamento per diventare una nuova porta dell’Europa». (a. c.)