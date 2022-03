Wanda Ferro (Fdi): «Succurro capace di unire il centrodestra»

dopo il voto

CATANZARO «Rivolgo le mie congratulazioni a Rosaria Succurro, nuovo presidente della Provincia di Cosenza». E’ quanto afferma la coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia on. Wanda Ferro, che prosegue: «Avendo ricoperto lo stesso ruolo a Catanzaro, so bene quanto sia impegnativo e appassionante, e sono felicissima che a guidare l’ente intermedio di Cosenza sia una donna giovane, competente e dotata di una grande capacità di dialogo con i cittadini e con gli amministratori. Rosaria Succurro è stata capace di rinsaldare la coalizione centrodestra in un progetto di buongoverno della Provincia e di strapparla finalmente, dopo tanti anni, alla sinistra. Sono anche particolarmente contenta per l’elezione in Consiglio provinciale di due rappresentanti di Fratelli d’Italia, Salvatore Palumbo e Giancarlo Lamensa, eletti nella lista “Ad Maiora”, a cui auguro buon lavoro».