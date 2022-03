«Da Porco critiche fantasiose e strumentali al Pd e ai commissari»

la risposta

«Il Sindaco di Aprigliano e Consigliere Provinciale di Italia Viva, Alessandro Porco, ancor prima di muovere critiche ed addebitare fantasiose quanto strumentali critiche al Partito Democratico ed alla struttura commissariale, dovrebbe invero fare una seria autocritica circa quella che è stata la recente vicenda delle elezioni provinciali che vedono il centro destra vincitore anche e soprattutto per il ruolo del suo Partito, ovvero Italia Viva che, nel mentre delegava quest’ultimo a partecipare alle riunioni di coalizione a sostegno di Ferdinando Nociti candidato, dall’altra si impegnava, come notorio, a ricercare sottoscrizioni per agevolare la candidatura di Stasi per il tramite del Segretario Regionale Sen. Ernesto Magorno che ne sottoscriveva egli stesso la candidatura quale Sindaco di Diamante. Pertanto, bene farebbe Porco a riflettere prima di strumentalizzare maldestramente gli esiti di una partita persa anche grazie all’impegno che il suo Partito ha messo a sostegno Stasi, nel suo malriuscito piano, ovvero, nell’evidente volontà di non fare vincere il centro sinistra. Sono altresì prive di fondamento le incoerenti osservazioni relative alle elezioni amministrative del Comune di Cosenza, considerando che il risultato è frutto di lavoro e mediazione nell’area di centro sinistra, operato proprio da parte dell’Onorevole Boccia, garantendo la vittoria dopo 10 anni di amministrazione del centro-destra».

*Sub commissari della Federazione provinciale di Cosenza