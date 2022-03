Un chilo e mezzo di coca all’imbarcadero, beccati corrieri della droga provenienti dalla Calabria

l’operazione

MESSINA Un chilo e mezzo di cocaina in transito dagli imbarcaderi di Messina è stato intercettato dalla guardia di finanza che ha arrestato tre persone in due diverse operazioni. La droga, una volta sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre 250mila euro. Nella prima operazione, grazie al fiuto del cane antidroga Dandy, le fiamme gialle del Gruppo di Messina hanno scovato un panetto con mezzo chilo di cocaina in una borsa trasportata da una giovane donna appena sbarcata con il marito a bordo di un’auto proveniente dalla Calabria.

Il panetto di coca da un chilo e mezzo sequestrato dalla guardia di finanza

Entrambi sono stati arrestati in flagranza per traffico di droga: l’uomo è finito in carcere, la donna ai domiciliari. In una seconda operazione, alla rada San Francesco, i finanzieri del gruppo peloritano hanno fermato un’altra donna alla guida della sua auto. Anche in questo caso decisivi sono stati due pastori tedeschi, Ghimly e Dia, che hanno fiutato oltre un chilo di cocaina nascosto nel vano motore dell’auto. La perquisizione nell’abitazione della donna, in un paese della fascia tirrenica messinese, ha portato alla scoperta di altri 40 grammi di cocaina e 4.300 euro in contanti, poi sequestrati perché ritenuti provento dello spaccio. La donna è finita in carcere.