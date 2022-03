Città unica del Cosentino, Caracciolo: «Sorprende l’esclusione al tavolo di Montalto»

la posizione

MONTALTO UFFUGO «Di recente ho avuto modo di leggere di un incontro tra i rappresentanti dei comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero, cui ha anche partecipato l’assessore regionale Fausto Orsomarso». Lo afferma Pietro Caracciolo, sindaco di Montalto Uffugo che aggiunge: «Si sarebbe discusso di un progetto di città unica e della sua gestione, magari iniziando con la gestione comune di alcuni servizi (trasporti, rifiuti, ecc)».

«In considerazione dell’importanza del territorio di Montalto Uffugo, posto al confine con Rende – sottolinea il sindaco – con una serie di infrastrutture in fase di realizzazione che legheranno ancor di più Montalto Uffugo a Rende e all’area urbana, con un territorio che si sta sviluppando con una certa velocità, con presenza di un fermento commerciale e soprattutto, in contro tendenza rispetto ai centri limitrofi, con un costante incremento dei residenti, destinato ad aumentare negli anni, francamento ha sorpreso che la città di Montalto Uffugo non sia stata convocata a tale tavolo di discussione».

«Eppure il sottoscritto, a proposito di trasporti locali e alla luce del Piano dei Trasporti Locali predisposto dalla Regione Calabria – prosegue Caracciolo – ha trasmesso al Commissario dell’Artcal (delegato alla gestione del PTL) e ai sindaci di Cosenza, Rende e Castrolibero una nota con la quale si proponeva di estendere il servizio di trasporto urbano a tariffa unica anche al territorio di Montalto Uffugo. Tale sollecitazione è stata riportata anche più volte in vari contesti di confronto e seppur condivisa verbalmente non si è mai dato seguito nemmeno ad una risposta ufficiale».

«Orbene – conclude il sindaco di Montalto – è da capire se esiste davvero la volontà di gestire i servizi pubblici di concerto tra tali realtà territoriali, ovvero se qualcuno ritenga per i motivi più svariati, politici e non, di dover mortificare la comunità montaltese. Restiamo disponibili ad un tavolo di confronto».