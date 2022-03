Il presidente del consiglio regionale in visita alla Provincia di Crotone

l’incontro

REGGIO CALABRIA Il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso ha accolto l’invito del presidente della Provincia di Crotone Sergio Ferrari, per una visita istituzionale che si terrà lunedì 28 marzo alle ore 11 nella sede dell’Ente. L’intento: “una prima opportunità di confronto, finalizzata – spiega il Presidente della Provincia – alla condivisione di un percorso sinergico che garantirà al nostro territorio l’attenzione che merita, migliorando il nostro lavoro e i processi di sviluppo dell’intero comprensorio”.

Il presidente Mancuso ha accolto volentieri l’invito: “Conosco bene – ha detto – la realtà crotonese, ma stavolta sarà la prima visita da Presidente del Consiglio. L’invito, tra l’altro, mi dà modo di esporre l’idea che ho dell’Assemblea legislativa regionale: non un Palazzo chiuso e immobile, ma aperto alle istanze dei territori e in movimento. In grado, per facilitare le soluzioni dei problemi, di interagire sinergicamente soprattutto con le autonomie locali calabresi, i cui esponenti sono gli avamposti della democrazia in contesti spesso difficili, sia per la scarsità di risorse a disposizione che per la persistenza di ostacoli strutturali vecchi e nuovi”.

Il programma include anche un incontro pubblico con i consiglieri provinciali, i sindaci e i presidenti dei consigli comunali del crotonese.