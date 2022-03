«Sui rigassificatori progetto da un miliardo a Gioia Tauro, deciderà il governo»

investimenti

GIOIA TAURO «Sui rigassificatori noi abbiamo sviluppato un progetto che è già stato autorizzato a Gioia Tauro, con Sorgenia. Lo Stato sta valutando la sua strategicità, è uno dei migliori progetti. Vogliamo dare il nostro contributo per aprire un’altra via di rifornimento del gas». Così Gianni Vittorio Armani, Ad del gruppo Iren, all’Italpress in merito all’impegno del gruppo nella realizzazione di rigassificatori in grado aumentare l’indipendenza dal gas russo. Il costo dell’impianto in Calabria è stimato in un miliardo, con una capacità di gestire 12 miliardi di metri cubi annui i gas, l’Italia ne utilizza l’anno quasi 80 miliardi, con un miliardo di metri cubi di capacità di stoccaggio.