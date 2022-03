Esplosione dopo una fuga di gas nel Catanzarese: due feriti

L’incidente

CATANZARO Nella notte una squadra dei vigili del fuoco del distaccamenti di Sellia Marina è intervenuta dopo un’esplosione causata da fuga gas, per sedare le fiamme in un appartamento posto al primo piano, in un fabbricato di due piani, situato a Sellia Marina, in via Acqua delle Mandrie.

Due persone sono rimaste lievemente ferite a causa delle ustioni riportate. L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla estinzione del rogo scoppiato nella cucina ed alla messa in sicurezza del sito. Lo spostamento d’aria originatosi dall’esplosione ha divelto il portoncino di ingresso e le finestre, procurando lievi danni ad alcune vetture parcheggiate nelle vicinanze.